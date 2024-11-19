Руководителю МУП «ПОВВ» внесли представление из‑за отсутствия воды в челябинском поселке

У жителей Першино неделю не было холодной воды

Жители Металлургического района Челябинска из-за повреждения трубопровода неделю сидели без холодной воды. После прокурорской проверки руководителю МУП «ПОВВ» внесли представление об устранении нарушений, а в отношении заместителя главного инженера возбудили административное дело, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Выездной проверкой зафиксирован факт отсутствия холодного водоснабжения в связи с повреждениями на трубопроводе, плохая организация подвоза воды населению. Фактически водоснабжение отсутствовало в период с 18 по 24 октября 2024 года», — сказали в пресс-службе прокуратуры области.

В отношении заместителя главного инженера МУП «ПОВВ» возбудили дело о нарушении нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ).

В переулке Анапском проложили новый трубопровод, установили колодцы, а также вернули в дома холодную воду.