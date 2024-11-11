В Металлургическом районе Челябинска без воды останутся 138 домов

Водоснабжение отключат для устранения аварии

В Металлургическом районе Челябинска во вторник, 12 ноября, отключат воду для устранения аварии на Шоссе Металлургов в районе улицы Строительной. Об этом сообщили в понедельник на аппаратном совещании в мэрии.

Под отключение попадут 116 жилых домов, 14 соцучреждений, 34 административных здания и 22 частных дома. На сниженном давлении будут находиться дома в квартале, ограниченном улицами Шоссе Металлургов, Жукова, Гашека и Богдана Хмельницкого.

Врио мэра Алексей Лошкин дал поручение отключить воду не раньше 9 часов утра, чтобы челябинцы успели собраться на работу. Детей во вторник отправят на дистанционное обучение.

Для жителей Металлургического района будет организован подвоз воды, однако жителям посоветовали подготовить запасы.