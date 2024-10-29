Сточные воды в Ленинском районе Челябинска пойдут по новой трубе

Ход строительства нового коллектора и проект комплексного водоотведения оценил врио главы города Алексей Лошкин

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Алексей Лошкин выехал в районы. Точки — уже по обыкновению — проблемные. Вместе с градоначальником отправился наш фотокорреспондент.

Первый район — Ленинский. Точнее, та его часть, которую летом серьезно топило во время обильных дождей. Историческая система водоотведения с повышенным количеством осадков, как показало минувшее лето, категорически не справлялась, вода шла прямиком в канализационные стоки. Переполняла их, и все добро оттуда, благоухая, выходило на поверхность.

Сейчас на улице Трубников ускоренными темпами идет замена коллектора. Новая труба позволит решить проблему выхода сточных вод для улиц Трубников, Энергетиков, Аптечной, Кронштадтской и части Батумской.

«Оценил проект комплексного водоотведения Ленинского района — новая система должна будет, кардинально решить вопрос с отведением не только канализационных стоков, но и поверхностных вод. Даже в случае сверхнормативных осадков. Район расположен так, что риск подтопления здесь повышен. В районе улицы Трубников будем реконструировать насосную МУП „ПОВВ“. Расчистим и расширим существующие канализационные коллекторы», — поясняет Алексей Лошкин.

Эти слова — про расширение — уже во дворе дома 20 по Энергетиков. Две машины как раз пробивают в коллекторе затор, ставший причиной подтопления подвала.

О причинах засора эмоционально рассказал и.о. гендиректора МУП «ПОВВ» города Александр Шишков. Он отметил, что ветхость труб — это только одна из причин, и в этом деле слесари очень хотели бы рассчитывать на сознательность горожан. И культуру использования канализации.

«Канализация предназначена для жидких бытовых отходов, но к сожалению, ее почему-то привыкли использовать и для твердых, таких как влажные салфетки, памперсы, кошачьи наполнители, — все это категорически нельзя спускать в канализацию, поскольку это влечет заужение диаметра, и в конце концов, труба просто перестает пропускать», — напомнил он.

С тем, что есть, конечно, работают: меняют трубопроводы, промывают сети, выносят — куда деваться! — мусор за гражданами...

Эту проблему — локально — закроют в ближайшие две недели. Но важнее, по словам градоначальника, бороться не со следствием, а с причиной.

«Поручил ускорить работу по решению проблемы подтопления. В целом по Ленинскому району ситуация напряженная. Откладывать больше нельзя. Чтобы подобные вещи исключить в будущем, будем постепенно решать эту проблему. Ее осознание, сама постановка вопроса — уже первый шаг на этом пути», — говорит врио мэра.

Впрочем, сегодня Ленинский — это не только проблемы. Градоначальник посетил также набережную озера Смолино, которая переживает глобальную реконструкцию.

«Данное место исторически было центром притяжения для населения, но никогда до сих пор не было каким-либо образом благоустроено. А уже сегодня, даже находясь здесь в рабочее время, мы видим здесь огромное количество людей, которые гуляют, отдыхают, фотографируются...» — отметил Алексей Лошкин.

«Есть интересные проектные решения, будем ждать их дальнейшей реализации»,