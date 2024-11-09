В Копейске почти сто домов остались без воды из-за аварии на водоводе

Устранить коммунальное ЧП планируют к шести часам вечера

Сегодня, 9 ноября, в Копейске Челябинской области в районе дома № 7 по улице Калинина произошел прорыв на водоводе. В результате без воды остались почти сто многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе регионального Минстроя, авария устраняется, дать воду должны сегодня после шести часов.

«Утром произошел прорыв на магистральном водоводе диаметром 500 миллиметров. Силами МУП „КСВВ“ ведутся работы по устранению повреждения. Задействовано три единицы техники и бригада из четырех человек»,— уточнили в ведомстве.

Известно, что воды нет в домах, расположенных на улицах Сутягина, Борьбы, Калинина, Ленина, Темника, Кузнецова, Линейной и многих других.

Завершить аварийные работы планируют к 18:00. После этого начнут заполнять систему.

Местные жители могут заказать подвоз воды по номеру 83513943900.