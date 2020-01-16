Приемную семью изъятых у тети девочек посетила проверка

Сестры поделились воспоминаниями о жизни у бывшего опекуна.

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В приемную семью девочек, изъятых у тети-опекуна, приехала проверка. Приемная мама сестер пригласила в гости начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты Сосновского района, уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области и журналистов.

Девочки с радостью показали свои комнаты, а также поделились воспоминаниями о том, как жили в доме тети.

«Однажды мы были в лагере, нас забрала оттуда двоюродная сестра, чтобы с нами погулять. Мы приехали домой, а тети Наташи там не было, Лиза была одна. Тетю Наташу привезли незнакомые люди на машине, принесли в дом и уложили спать», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ старшая сестра Лена.

Младшая сестра подтверждает, что их оставляли без присмотра.

«Как-то тетя Наташа с компанией друзей сидели в бане, а у нас не было еды. Я хотела есть так, что даже плакала. У нас было мало денег, хватило только на дешевую лапшу быстрого приготовления. Мы заварили ее, поели сами и покормили Лизу», — делится воспоминаниями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ младшая сестра Люба.

Результатом проверки остались довольны и органы опеки, и уполномоченный по правам человека Евгения Майорова.

«Я просто отдохнула. Приехала сюда в рамках работы, но получила такое удовольствие от обстановки в семье. Тут чувствуется любовь, внимание, это не придумать, это нельзя сделать к нашему приходу. Я благодарна семье за то, что они пустили нас в свой дом, угостили и с нами так открыто и честно говорили. Они поделились очень личным и очень семейным. За это я благодарна им как лично, так и профессионально», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ Евгения Майорова.

Каждые полгода семью будут продолжать проверять органы опеки. Дополнительных проверок не требуется, поскольку за год, что девочки находятся в семье, никаких проблем не возникало.