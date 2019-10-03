Руководители ВСК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Итоговые таблицы формируются на основе мнений представителей профессионального сообщества.

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Четыре представителя Страхового Дома ВСК вошли в рейтинг ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России — « Топ-1000 российских менеджеров».

Генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий, заместитель генерального директора по экономике и финансам Надежда Абрамова, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Ольга Сорокина, а также руководитель департмаента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер отмечены в числе лучших управленцев рейтинга в номинациях «Высшие руководители», «Финансовые директора», «Коммерческие директора», «Директора по маркетингу» соответственно.

В рейтинге представлены списки топ-250 высших руководителей по отраслям, а также отдельные топ-100 директоров по маркетингу, коммерции, финансам, персоналу и другим направлениям.