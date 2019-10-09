ВСК пригласила воспитанников детских домов на выставку «М.Видео Electronics Show 2019»

В киберзоне для юных спортсменов были организованы состязания в современных играх.

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Воспитанники центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» и «Спутник» по приглашению Страхового Дома ВСК приняли участие в игровых состязаниях в специальной киберзоне на выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Оба детских дома находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола», организованного российским вратарем Игорем Акинфеевым.

В киберзоне ВСК для юных спортсменов были организованы состязания в современных играх, таких, как FIFA 20 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X. Вратарские навыки воспитанники детских домов смогли продемонстрировать на специальной VR-зоне , где был организован виртуальный футбольный симулятор. А в завершении дети показали мастерство чеканки уже не виртуальным, а настоящим мячом. В итоге каждый получил памятные подарки от ВСК за киберспортивные успехи и командный дух.

Страховой Дом ВСК совместно с благотворительным фондом «Страна футбола» реализуют совместный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

«Фонд „Страна футбола“ создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны — ВСК», — рассказал Игорь Акинфеев.

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола».

«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала. Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола», — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.