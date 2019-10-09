Воспитанники центров содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» и «Спутник» по приглашению Страхового Дома ВСК приняли участие в игровых состязаниях в специальной киберзоне на выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Оба детских дома находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола», организованного российским вратарем Игорем Акинфеевым.
В киберзоне ВСК для юных спортсменов были организованы состязания в современных играх, таких, как FIFA 20 и Mortal Kombat 11 на консолях Xbox One X. Вратарские навыки воспитанники детских домов смогли продемонстрировать на специальной
Страховой Дом ВСК совместно с благотворительным фондом «Страна футбола» реализуют совместный социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.
«Фонд „Страна футбола“ создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны — ВСК», — рассказал Игорь Акинфеев.
В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие
Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола».
«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала. Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола», — отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.