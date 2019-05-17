/ Вклад Оксаны Шевченко в медиасреду области оценили эксперты

Медиаменеджер ОТВ стала первым «заслуженным работником СМИ» региона.



Эксперты в области медиа и общественной жизни Южного Урала прокомментировали получение руководителем департамента информационных программ медиахолдинга ОТВ Оксаной Шевченко звания «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области». Отметим, что медиаменеджер стала первым в истории региона обладателем звания. До этого года награда не вручалась в Челябинской области, даже на федеральном уровне почетное звание «Заслуженный работник связи и информации» учредили только в 2018 году.

По словам генерального директора издательского дома «Гранада Пресс» Сергея Филичкина, само появление такой награды имеет положительный оттенок. Это заставит молодых работников медиаотрасли становиться лучше.

Это очень хорошая стимулирующая награда и для молодых журналистов. Журналист работает не только за деньги, это очень амбициозные люди, для которых важно признание. То, что именно Оксана Владимировна стала первым заслуженным журналистом области — это абсолютно закономерно. Я давно ее знаю, она один из тех людей, на которых держится все ОТВ, трудяга и умница, достойная всяческих возможных похвал и наград. Люблю ее и уважаю. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор издательского дома «Гранада Пресс» Сергей Филичкин.

Политолог Андрей Лавров отметил, что само появление звания заслуженного работника СМИ — важное событие для области. Южный Урал, по словам эксперта, воспитал большое количество талантливых работников прессы, не только регионального, но и федерального уровня. Андрей Лавров сравнил Оксану Шевченко с первым космонавтом.

Челябинск дал не только внутри себя огромное количество талантливейших журналистов, которые вошли в историю области, и которые ее творили, но и воспитал огромное количество журналистов федерального масштаба, которые и сейчас работают на федеральных каналах, прославляя нашу область. Звание еще и в преддверии фестиваля СМИ получить приятно. Конечно, можно только поздравить Оксану, что она в этом деле первая, потому что будут еще талантливые люди, будут еще получать, но все-таки первая — это как первый космонавт. И это абсолютно заслуженно. Оксану все знают очень давно, она очень профессиональный человек и ранее награждалась различными званиями за свою профессиональную работу. И, конечно, это отмечает работу всего канала, всего коллектива. Это то, на что будут равняться журналисты. Это признание значимости холдинга для всего и общественной жизни Челябинска и области. — отметил политолог Андрей Лавров.

А как отметил председатель Большого жюри Союза журналистов Челябинской области Айвар Валеев, любое позитивное внимание к журналистскому труду очень важно, тем более когда дело касается качественной журналистики. По словам эксперта, имеет значение и то, что именно Оксана Шевченко первой в Челябинской области удостоилась подобного звания.

Коллеги знают ее как профессионала высшей пробы и прекрасного человека. Телевидение — это как айсберг. Есть видимая часть, те, кто в кадре. Они получают свою долю славы. Но есть и подводная часть айсберга — колоссальная телевизионная машинерия. Здесь сложная техническая часть, и есть люди, со своими характерами. Этот механизм должен работать в связке, надежно, без сбоев. И возможно, самое главное — генерирование творческих идей. Вот за всем этим стоит Оксана Шевченко, возможно, самый главный человек на ОТВ, которую мы увидим в кадре разве что сегодня. Очень рад за нее! — рассказал сайту «Первый областной» председатель Большого жюри Союза журналистов Челябинской области Айвар Валеев.

Напомним, что Оксана Шевченко стала первым обладателем звания «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области». Медименеджер трудится в компании более 13 лет, до руководства департаментом информационных программ она работала региональным редактором и главным редактором сайта «Первый областной».