По почерку будут распознавать болезни человека

Помощником в определении болезней станет обычный лазер.

Послушать 00:00

Отклонения в развитии детей или появление определённых болезней у взрослых поможет установить почерк человека. А точнее — изучение его почерка с помощью лазера. Каким образом лазер будет показывать отклонения и сколько времени займёт анализ почерка, газете «Известия» рассказали разработчики метода — учёные из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и их иностранные коллеги.

Известно, что изменения почерка могут свидетельствовать о появлениях таких серьёзных проблемах, как болезнь Паркинсона или нарушение координации, ведь наш почерк зависит от состояния коры головного мозга, которая отвечает за точность движений, их координацию и плавность. Поэтому, если сразу заметить даже малейшие отклонения, то дальнейшее развитие болезни можно будет предотвратить. А заметить изменения в почерке как раз поможет лазер.

Дело в том, что когда человек пишет на бумаге ручкой, её структурные свойства меняются. А лазер, проходя через бумагу, рассеивает свет, и получающиеся рассеянные лучики света начинают взаимодействовать между собой, образуя хаотичную картину световых пятен. И, когда человек пишет, соответственно меняется и эта картина. Далее с помощью специального алгоритма, заданного компьютерной программе, специалисты получают точную информацию о том, есть ли какие-то отклонения в почерке человека.

Однако узнать о проблемах можно будет не только по почерку, но по рисункам детей, которые ещё не умеют писать. Но в этом случае поставленный диагноз будет предварительным, и потом необходимо будет следить за развитием ребёнка, говорят учёные.

Подобный метод изучения почерка не только избавит от необходимости проходить дорогостоящие процедуры, такие как МРТ и другие, но и поможет быстрее узнать о своей болезни и начать лечение, ведь анализ почерка займёт всего пару минут. А для того, чтобы найти зависимость движения руки от определённого заболевания, учёные уже сейчас изучают почерки пациентов с поставленными диагнозами.