Для выявления нового типа пневмонии Минздравом России будет выпущен экспресс-тест

Болезнь, захватившая Китай, передаётся от человека к человеку.

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В Китайском городе Ухань в декабре 2019 года была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. На данный момент насчитывается более двухсот заболевших в нескольких азиатских странах. И уже зарегистрировано 4 случая летального исхода. Было выяснено, что это новый тип коронавируса 2019-nCoV. И в результате многих лабораторных исследований удалось выявить его геном. Также к 20 января 2020 года стало известно, что этот вирус может передаваться от человека к человеку.

Поэтому в Минздраве Российской Федерации в течение месяца планируют выпустить экспресс-тест для выявления данного заболевания у людей с пневмонией.

«Мы начали работать над его созданием 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных. К концу января у нас будет прототип для диагностики 2019-nCoV. Если человек заболел пневмонией, мы сможем точно сказать, вызваны ли симптомы данным коронавирусом», — рассказал заместитель директора центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Герман Шипулин.

Также сообщается, что этот экспресс-тест также можно будет применять и в аэропортах, на его диагностику потребуется всего около 15-20 минут.

На данный момент Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России с Китаем. У медработников появился алгоритм действий при выявлении людей с признаками заболевания. К слову, такими являются высокая температура и сильный кашель. Риск осложнений существует у пожилых людей. А Россельхознадзор призвал всех путешествующих по Азии избегать контакта с животными.