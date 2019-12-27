РПЦ разрешила крестить детей именами иностранных святых

Родителям дали свободу в выборе.

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Русская православная церковь внесла послабления в обряд крещения, теперь ребенку в церкви можно дать любое имя. Специальная комиссия пришла к выводу, что имянаречение по святцам не всегда учитывает национальные составляющие, а также многообразие традиций и практик людей. Над вопросом начали работать еще в 2017 году.

«Имея в виду, что Священное Писание относит наречение имени новорожденного младенца к правам родителей, и учитывая, при этом, традиции Православной Церкви, обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного — по усмотрению родителей — наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из Поместных Православных Церквей», — говорится в проекте решения Священного Синода.

Разрешат называть во время крещения детей именами, которые звучат иначе, чем привыкли в России. К примеру, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна, Михаил — Майкл. Но не следует смешивать это с нововыдуманными именами, которые не имеют никакого отношения к культуре православных народов.