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/ В Челябинске появится первая армянская церковь

В Челябинске появится первая армянская церковь

Она будет названа в честь Святого Григория Просветителя.
сегодня в 11:47
  |  Общество

Первая армянская церковь может появиться в Челябинске. Располагаться она будет на месте пустыря по улице Бейвеля, рядом с кафе «Ной». На возведение церкви по армянским церковным канонам отводится 7 лет, но построить ее планируют раньше — люди испытывают потребность в своем здании для богослужений.

Мы уже 10 лет планируем построить армянскую церковь. Несмотря на то, что она тоже православная, у нас есть некоторые отличия. Диаспора не очень большая, от 10 до 15 тысяч человек проживают в Челябинске, они глубоко верующие. У нас возникла необходимость обязательно построить церковь, каждому человеку хочется молиться и слышать молитвы на своем языке. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Челябинского регионального отделения САР Гагик Мхитарян.

В безвозмездное пользование землю диаспоре выделила администрация города. Строить и содержать церковь они планируют за счет своих средств. На данный момент сказать, во сколько обойдется строительство, не получится, сметные расчеты еще не составляли.

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