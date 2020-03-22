Особые молитвы против коронавируса утвердила РПЦ

Читать во всех храмах молитвы начнут уже с сегодняшнего дня.

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Русская Православная Церковь утвердила специальные молитвы в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции. Тексты молитв утвердил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Произносить их начнут уже с сегодняшнего дня, 22 марта.

«По благословению Его Святейшества прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской Православной Церкви. 22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, утвержденные молитвы впервые будут прочитаны за Патриаршим богослужением»,— говорится на сайте РПЦ.

Также в заявлении отмечается, что представители РПЦ призывают к сдержанности и сохранению спокойствия, а также обращают внимание на то, что не стоит поддаваться панике и страхам. Но и легкомысленно относиться к инфекции недопустимо: в РПЦ призывают не пренебрегать врачебными предписаниями и не игнорировать профилактические меры.

Напомним, ранее представители РПЦ заявили, что не будут закрывать храмы в связи с распространением коронавируса. Однако каждая церковь должна соблюдать особый режим дезинфекции, использовать одноразовые гигиенические перчатки, священнослужителям следует воздерживаться от преподания руки для целования, уделять особое внимание чистоте различной утвари и многое другое. За несоблюдение предписаний каждая церковь будет отвечать отдельно.

Отметим, сегодня в челябинских храмах проходят молебны против коронавируса. Все желающие смогут увидеть мощи святых и взять святую воду.