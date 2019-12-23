Губернатор предложил заключить новое соглашение между церковью и правительством региона

Алексей Текслер встретился с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием.

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Одним из вопросов, которые поднял губернатор Челябинской области, было подписание нового соглашения о социальном партнерстве между правительством региона и метрополией. Первое было составлено еще в 2014 году, по мнению Алексея Текслера, сегодня оно требует внесения правок.

«Все новые наработки, которые мы с вами обсуждали, нужно заложить в новое Соглашение. Мне кажется, это было бы полезно. Еще двадцать лет назад было только 50 приходов. На сколько я знаю, сегодня произошло многократное увеличение. Людям важно быть рядом с церковью, и мы это чувствуем. Поэтом идет сегодня строительство кафедрального собора Челябинска. Мне тоже кажется это очень важным событием. Мы максимально работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время, в следующем году уже точно мы с вами приняли собор и все могли совершать в нем богослужения. Считаю это одной из основных задач», — подчеркнул Алексей Текслер.

По мнению митрополита Григория, этот Собор должен стать визитной карточкой Челябинска, как Исакиевский в Санкт Петербурге или Храм Христа Спасителя в Москве. Не оставили без внимания и вопрос церквей разрешенных, которые когда-то у церкви забрали, а в настоящее время они стоят полуразрушенными.

«Мы своими силами и силами прихожан планируем восстановить те храмы, которые когда-то у нас отобрали, разрушили, использовали не по назначению, и которые уже на протяжении более 10 лет стоят без окон и без дверей. Пока мы решили охватить Красноармейский район. Там 8 разрушенных храмов, это самый проблемный район», — отметил митрополит.

По последним подсчетам порядка 68% южноуральцев исповедают православие. В Челябинскую митрополию входят Челябинская, Магнитогорская, Троицкая и Златоустовская епархии. Владыка Григория отметил, что церковь готова к тесному сотрудничеству с правительством региона в направлении обеспечения социального благополучия.