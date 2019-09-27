В мэрии Челябинска не готовы результаты проверки скандального «розового дома»

Их обещали опубликовать сегодня, но срок разбирательства продлили.

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Мэрия Челябинска продляет проверку ремонта дома № 1 на площади Революции. Чиновники обещали к сегодняшнему дню разобраться, почему фасад исторического здания выкрасили в розовый цвет. Однако утром в администрации сообщили, что не готовы предоставит итоги проверки.

«Наталья Котова продлила разбирательство до 1 октября, поскольку выяснилось, что необходимо подключать к проверке дополнительные ведомства», — объявил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Ремонт здания на площади Революции, 1 ранее вызвал недовольство горожан. Их возмутило, что дом покрасили в розовый цвет. В региональном операторе капремонта заявили: этот оттенок не окончательный, а лишь первый слой. После окончания работ постройка приобретет первозданный вид. К тому же красит подрядчик, по данным регоператора, не натуральный камень, а бетонные плитки. Тем не менее, в мэрии решили провести проверку и выяснить, кто одобрил ремонт и правильно ли его выполняют.