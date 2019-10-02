Решился вопрос «розового» дома в центре Челябинска

Завершилась служебная проверка по фасаду здания на Площади Революции.

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Служебная проверка по вопросу покраски фасада здания на Площади Революции завершилась. Напомним, цветом, да и самим фактом окрашивания «натурального» камня была взволнована общественность, которая активно высказывалась об этом в социальных сетях. Наталья Котова лично занялась этим вопросом. Разобраться должны были еще 27 сентября, но сроки продлили, выяснилось, что придется привлечь дополнительных экспертов. Сегодня проверка была завершена.

«Комитет архитектуры администрации города согласовал окрашивание бетонной плитки, поскольку другие технические решения обновления фасада отсутствовали. Цвет не останется розовым. Сложное колорирование даст несколько оттенков, в результате чего внешний вид здания будет максимально приближён к первоначальному», — сообщил Владимир Сафонов, начальник управления информационной политики администрации Челябинска.

Как и обещал ранее генеральный директор регоператора Вадим Борисов, дом после завершения ремонтных работ будет визуально выглядеть также, как после постройки.