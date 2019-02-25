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/ Три тысячи наборов для новорожденных вручили в юбилейный год в Челябинской области

Три тысячи наборов для новорожденных вручили в юбилейный год в Челябинской области

Мамы считают подарочные комплекты очень полезными в первые месяцы жизни.
сегодня в 17:48
  |  Общество

Мамочки, родившие в 2019 году, продолжают получать подарочные наборы. На каждого малыша, чей год рождения совпал с 85-летием области, положен комплект подгузников, пеленок, детское одеяльце, салфетки, косметика, прорезыватель для зубов, ножницы, погремушки и другие предметы первой необходимости. Молодые мамы признаются: такого объема подарков не ждали и очень им рады.

Я знала, что будут подарки, но не знала какие. Мы прочитали, посмотрели. Подарок очень удивил и понравился. Все очень полезно, вплоть до погремушек. Их у нас, кстати, еще нет. Новорожденному в наше время нужны точно памперсы, без них вы даже в роддоме никуда не денетесь. Пеленки, распашонки, ползунки. А маме — только хорошо питаться. — рассказала сайту «Первый областной» Варвара Михеева.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года.

Это наше решение, связанное с 85-летием области. Очень хочется, чтобы ребятишек родилось как можно больше в этом году, подарки вручим всем. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что в период карантина новорожденным не досталось подарочных наборов. Забрать их можно сейчас в органах соцобслуживания по месту жительства. Всего наборы получили больше 3 тысяч семей.

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