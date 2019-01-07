/ Рождественские гадания проведут в центре Челябинска

Праздник состоится в ледовом городке.

Рождество встречают не только в храмах. Челябинцев зовут на праздник в самый центр города. В ледовом городке пройдет игровое представление. Его участников познакомят со святками, расскажут и покажут, что делать в этот период, чтобы вдоволь повеселиться и попробовать заглянуть в будущее.



Будем колядовать, себя да народ развлекать, песни петь, да пляски плясать. А самое главное — веселые гадания для всей честной компании! По традиции народ честной встречают ряженые — Корова да Медведь! Подарочки Аленка приготовила, подходи ближе, задания выполняй, подарки получай! — зазывают горожан организаторы — представители Горсада имени Пушкина.

Мероприятие состоится в ледовом городке (площадь Революции) 7 января в 13:00. Вход свободный.