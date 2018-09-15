/ «Рожденные побеждать» выступят в прямом эфире финала конкурса красоты на «Первом областном»

12 девушек-колясочниц из разных уголков страны продемонстрируют свою творческую программу.

Челябинск готовится к ежегодному конкурсу красоты, главными участницами которого станут девушки-колясочницы из разных регионов России. В этот раз покорять жюри приедут представительницы Челябинска, Троицка, Златоуста, Вологды, Самары, Москвы, Йошкар-Олы, г. Гуково Ростовской области, Сургута и Тюмени. Участницы долго готовились к этому событию. В течение полугода они посещали мастер-классы и занятия от ведущих профессионалов индустрии красоты и здоровья. Организаторы отмечают, что в этом году впервые проводилась их фитнес-реабилитация с диагностикой. Неделю перед выступлением конкурсантки отрабатывали свои номера с хореографами и режиссером. Сайт «Первый областной» будет транслировать концерт в прямом эфире. Начало 16 сентября в 19:00.

Конкурсантки представят на суд зрителей торжественное дефиле, общий танец и свой сольный номер, а также продемонстрируют видеовизитки. Каждая участница подготовила индивидуальный номер в своем жанре. Так, девушки будут удивлять жюри танцевальными и вокальными номерами, авторскими стихотворениями, презентуют свой блог, покажут сценку-сказку, прочтут монолог актрисы, и даже покажут пантомиму и организуют модный показ авторской коллекции одежды. — рассказывают сайту «Первый областной» организаторы конкурса «Рожденная побеждать».

В состав жюри войдут председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук, директор телекомпании «Восточный экспресс» Павел Михайлов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ирина Гехт, депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Басканов, депутат Челябинской городской Думы Виталий Рыльских, председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова, член общественной палаты Челябинской области Наиль Шайдулин, заместитель главы города Наталья Котова. Столичной гостьей мероприятия станет балерина Большого Театра Елизавета Кокорева.

Каждая из участниц получит свой титул, а также хорошие подарки. Главным информационным партнером мероприятия является медиахолдинг ОТВ.