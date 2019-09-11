Конкурс красоты для девушек на инвалидных колясках пройдет в Челябинске

В программе — яркие творческие номера и эффектное дефиле.

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Челябинск встречает участниц уникального конкурса красоты и таланта для девушек на инвалидных колясках «Рожденная побеждать!». В этом году благотворительный проект вышел на новый уровень: теперь к участницам из России присоединились конкурсантки из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Украины.

Начиная с 9 сентября профессиональный состав в лице стилистов, визажистов, хореографов и режиссеров будет готовить девушек к финальному шоу, на котором они смогут продемонстрировать творческие номера в разных жанрах и даже эффектное дефиле на колясках. Конкуренции между участницами нет: каждая побеждает в собственной номинации.

Одним из сюрпризов вечера станет премьера гимна «Рожденная женщиной», написанного соорганизатором проекта Натальей Гернер и одной из конкурсанток Еленой Добруцкой. Кроме того, создавать атмосферу вечера будут известные музыкальные коллективы, в частности, ансамбль «Уральский диксиленд».

Конкурс красоты состоится совсем скоро: 15 сентября в 18:00 в отеле «Малахит». Посмотреть прямую трансляцию можно будет на телеканале «ОТВ», который традиционно выступает в качестве главного информационного партнера мотивирующего, теперь уже международного, проекта.

Дополнительную информацию можно узнать в группе конкурса и на сайте.