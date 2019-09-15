Финал конкурса красоты «Рожденная побеждать» состоится в Челябинске

Состязание проводятся среди девушек с ограниченными возможностями здоровья.

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Сегодня, 15 сентября, в конгресс-отеле «Малахит» состоится финал конкурса красоты и талантов среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Рожденная побеждать».

Соревнования проводятся с 9 по 15 сентября, при поддержке уполномоченного по правам человека в Челябинской области, а также органов законодательной и исполнительной власти. Ожидается, что на финале будет присутствовать супруга избранного губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

На конкурс красоты и творчества девушки съехались из 5 стран мира и со всех уголков России. Также две участницы представляют Челябинску. область.

Для участниц конкурса проводились мастер-классы от ведущих профессионалов индустрии красоты, здоровья и моды. Также девушки занимались с хореографом и режиссером, принимали участие в фотосессиях. Для финального шоу конкурсантки разучили общий танец, отрепетировали дефиле и сольный номер. И они все смогли доказать, что для них нет ничего невозможного!

Сайт 1obl.tv будет транслировать финальное шоу конкурса красоты «Рожденная побеждать». Прямая трансляция состоится сегодня, 15 сентября, в 18:00 по челябинскому времени.