/ Повышать уровень рождаемости призывает южноуральцев Минздрав

В 2018 году родилось 32 тысячи малышей, что на 2 тысячи меньше, чем в прошлом.

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин призвал жителей Южного Урала рожать второго и третьего ребенка. По заявлению чиновника, в регионе, как и во всей стране, снижается уровень рождаемости.

По данным Минздрава региона, в 2018 году родилось 32 тысячи малышей, что на 2 тысячи меньше, чем в прошлом году, и на 8, чем два года назад.

Не могу сказать, что это неестественный процесс. Мы входим в период, когда женщин фертильного возраста, которые готовы рожать, становится меньше. Это так называемая демографическая яма. И стимулирование, которым занимается государство, то есть маткапиталом и прочим, оно для рождения второго, третьего и последующих детей. Потому что первородящих стало значительно меньше, потому что их стало физически меньше. — заявил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Отметим, демографический кризис конца прошлого столетия отразился не только на рождаемости. Сейчас Челябинская область испытывает дефицит медицинских работников — их всего 4,5 тысячи специалистов. В основном не хватает анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, хирургов и психиатров. При этом за кадры региональный Минздрав готов бороться. Тем же, кто поедет работать в глубинку, выплатят подъемные: миллион рублей получат врачи, и полмиллиона — фельдшеры.