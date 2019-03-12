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/ В детской больнице Челябинска появилось уникальное оборудование

В детской больнице Челябинска появилось уникальное оборудование

Специалисты учреждения смогут проводить многие процедуры без хирургического вмешательства.
сегодня в 10:17
  |  Общество

Уникальное оборудование из Германии — урологическая эндоскопическая стойка появилась в распоряжении Челябинской областной детской больницы. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Как объяснил детский уролог-андролог ЧОДКБ Иван Филатов, стойка предназначена для проведения внутрипросветных урологических операций. Теперь у специалистов учреждения появилась возможность проводить многие процедуры без хирургического вмешательства.

Теперь у нас появилась возможность проводить цистоскопию, осмотр мочеточника, лоханок почек и других диагностических процедур без оперативного вмешательства, а также делать операции лапароскопическим методом, без больших разрезов. Кроме того, теперь не надо будет направлять детей для удаления камней из почек, мочеточников в другие регионы, как это делалось до сих пор. — рассказал сайту «Первый областной» детский уролог-андролог ЧОДКБ Иван Филатов.

С помощью нового оборудования в первый же день после установки Иван Филатов провел несколько малоинвазивных операций.

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