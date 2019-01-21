/ Ограничить россиян в соли предлагает Минздрав

Министерство снизит суточную норму до 5 граммов.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России снизят норму суточного потребления соли в два раза — с 11 до 5 граммов. В ближайшее время соответствующий приказ опубликует Минздрав, сообщает газета «Известия».

Избыточное потребление соли крайне опасно для людей, склонных к гипертонии, а это существенная часть населения. Оно приводит к повышению артериального давления, что увеличивает риски инфарктов, инсультов, болезней почек и так далее. Изменение рациональных норм важно для информирования людей. Все должны понимать, что банка соленых помидоров или упаковка копченого сыра могут привести к приступу гипертонии. — подчеркнула Дарья Халтурина, член Экспертного совета при правительстве.

Согласно исследованиям, употребление менее 5 граммов соли в сутки снизит количество различных заболеваний и позволит избежать 1,7 миллионов смертей. В ведомстве отметили, что принимать с пищей необходимо только йодированную соль, которая является единственным доступным источником йода.