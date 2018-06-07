/ План по ремонту дорог в 2018 году составили в челябинской администрации

Список будет расширяться в ближайшие 2 года.
Магистрали и транспортные узлы готовятся привести в порядок в Челябинске. Городская мэрия утвердила участки дорог, которые нуждаются в ремонте. Также в администрации назвали адреса, попавшие в программу развития улично-дорожной сети до 2020 года.
В 2018 году будет выполнена реконструкция транспортного узла на пересечении автодороги между Троицким и Уфимским трактами и улицы Челябинской и реконструкция улицы Воровского — от улицы Сони Кривой до улицы Салтыкова. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.
В перечень объектов строительства в текущем году вошли:
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ул. Парковая;
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ул. Скульптора Головницкого от ул. Хариса Юсупова до ул. Александра Шмакова, 1-я очередь;
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ул. Петра Столыпина от Новоградского пр. до ул. Татищева;
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ул. Петра Сумина от Новоградского пр. до ул. Татищева;
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ул. Енисейская на участке от Копейского шоссе до ул. Березниковской;
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ул. Тепличная от ул. Ферганская до ул. 3-я Эльтонская;
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пр. имени Героя России Е. Н. Родионова;
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ул. 3-я Эльтонская от ул. Ферганская до Чуриловского пр.
Также этим летом планируют решить проблему жителей микрорайона Чурилово и построить ливневую канализацию.