/ План по ремонту дорог в 2018 году составили в челябинской администрации

Список будет расширяться в ближайшие 2 года.

Магистрали и транспортные узлы готовятся привести в порядок в Челябинске. Городская мэрия утвердила участки дорог, которые нуждаются в ремонте. Также в администрации назвали адреса, попавшие в программу развития улично-дорожной сети до 2020 года.

В 2018 году будет выполнена реконструкция транспортного узла на пересечении автодороги между Троицким и Уфимским трактами и улицы Челябинской и реконструкция улицы Воровского — от улицы Сони Кривой до улицы Салтыкова. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

В перечень объектов строительства в текущем году вошли:

ул. Парковая;

ул. Скульптора Головницкого от ул. Хариса Юсупова до ул. Александра Шмакова, 1-я очередь;

ул. Петра Столыпина от Новоградского пр. до ул. Татищева;

ул. Петра Сумина от Новоградского пр. до ул. Татищева;

ул. Енисейская на участке от Копейского шоссе до ул. Березниковской;

ул. Тепличная от ул. Ферганская до ул. 3-я Эльтонская;

пр. имени Героя России Е. Н. Родионова;

ул. 3-я Эльтонская от ул. Ферганская до Чуриловского пр.

Также этим летом планируют решить проблему жителей микрорайона Чурилово и построить ливневую канализацию.