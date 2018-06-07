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/ План по ремонту дорог в 2018 году составили в челябинской администрации

План по ремонту дорог в 2018 году составили в челябинской администрации

Список будет расширяться в ближайшие 2 года.
сегодня в 18:08
  |  Общество

Магистрали и транспортные узлы готовятся привести в порядок в Челябинске. Городская мэрия утвердила участки дорог, которые нуждаются в ремонте. Также в администрации назвали адреса, попавшие в программу развития улично-дорожной сети до 2020 года.

В 2018 году будет выполнена реконструкция транспортного узла на пересечении автодороги между Троицким и Уфимским трактами и улицы Челябинской и реконструкция улицы Воровского — от улицы Сони Кривой до улицы Салтыкова. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

В перечень объектов строительства в текущем году вошли:

  • ул. Парковая;

  • ул. Скульптора Головницкого от ул. Хариса Юсупова до ул. Александра Шмакова, 1-я очередь;

  • ул. Петра Столыпина от Новоградского пр. до ул. Татищева;

  • ул. Петра Сумина от Новоградского пр. до ул. Татищева;

  • ул. Енисейская на участке от Копейского шоссе до ул. Березниковской;

  • ул. Тепличная от ул. Ферганская до ул. 3-я Эльтонская;

  • пр. имени Героя России Е. Н. Родионова;

  • ул. 3-я Эльтонская от ул. Ферганская до Чуриловского пр.

Также этим летом планируют решить проблему жителей микрорайона Чурилово и построить ливневую канализацию.

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