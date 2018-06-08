/ Дорожники перекрывают ключевой проспект Челябинска

Ограничения продлятся до 26 июня.

Свердловский проспект перекрывают для ремонта. По предварительным расчетам, ремонт начнется 9 июня и продлится две с половиной недели. Уже 26 июня магистраль вновь должна быть открыта. Власти города просят жителей внимательно планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение по Свердловскому проспекту — Свердловскому тракту от улицы Воровского до городской черты в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, накануне власти города назвали список участков, которые будут отремонтированы в нынешнем году. Ознакомиться с полным перечнем транспортных развязок и магистралей, состояние которых изменится, можно здесь.