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/ Укладка асфальта затормозит движение троллейбусов в Челябинске

Укладка асфальта затормозит движение троллейбусов в Челябинске

Ремонт дорог продолжается и в выходные дни.
сегодня в 07:24
  |  Общество

Ремонт главной улицы Челябинска — проспекта Ленина — не прерывается даже в выходные. Рабочие хотят за субботу и воскресенье положить асфальт на участке от Свердловского проспекта до улицы Воровского. Автомобилистам не нужно переживать: им обеспечат проезд. А вот троллейбусы пустят по другим улицам.

В связи с производством дорожных работ на участке проспекта Ленина от Свердловского проспекта до улицы Воровского с 9:00 часов до 24:00 часов 4 августа и с 9:00 часов до 24:00 часов 5 августа на данном участке закрывается движение троллейбусов. — рассказали сайту «Первый областной» в городской администрации.

Маршрут, актуальный для троллейбусов после 9:00:

Троллейбусы № 1 — отменяются;

Троллейбусы № 26 — отменяются;

Троллейбусы № 8 — «ЧКПЗ — Детский мир — Тимирязева — кинотеатр Урал — Площадь Революции — ЧКПЗ»;

Троллейбусы № 10 — «Солнечный берег — Детский мир — Тимирязева — кинотеатр Урал — Площадь Революции — Солнечный берег»;

Троллейбусы № 17 — «Молдавская — Чичерина — Братьев Кашириных — д/с „Юность“ — Алое поле — ПКиО» в прямом направлении, «ПКиО — Энгельса — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская» в обратном направлении;

Троллейбусы № 19 — «Первоозерный — Детский мир — Тимирязева — кинотеатр Урал — Площадь Революции — Первоозерный»;

Троллейбусы № 27 — «Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — д/с „Юность“ — Алое поле — ПКиО» в прямом направлении, «ПКиО — Энгельса — Братьев Кашириных — Чичерина — Молдавская» в обратном направлении.

Добавим, что в выходной день трудности возникнут на улице Красной — от проспекта Ленина до улицы Труда; на пересечении проспекта Победы с улицами Чичерина и Молодогвардейцев.

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