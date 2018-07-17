/ Челябинскую певицу назвали «Славянской надеждой» на международном музыкальном фестивале

Исполнительнице вручили приз от президента Беларуси.

Исполнительница из Челябинска Александра Карабешкина блестяще показала себя на фестивале «Славянский базар». Девушка представляла всю Россию на международном конкурсе. Жюри оценило мастерство исполнения романсов и поп-хитов певицей и присудило ей специальный приз президента Беларуси Александра Лукашенко «Славянская надежда». Также Саше Карабешкиной присвоили специальную премию Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Я очень-очень обрадовалась, так как вместе со спецпризом, мне присвоили звание лауреата. Так я стала призером конкурса. И так же мне вручили второй специальный приз, от президента Беларуси. Каждый приз — это два больших кубка, а также дипломы. Теперь не знаю, как везти все в Челябинск. На фестивале я выступила 3 раза: в первый раз в полуфинале, следующие два выступления — уже в финале «Славянского базара». — рассказала сайту «Первый областной» Александра Карабешкина.

Девушка не намерена отправляться в отпуск после удачного выступления на международном конкурсе. Саша Карабешкина рассказала, что сейчас едет в Крым на день Военно-морского флота. Челябинская певица будет выступать там.

Когда происходят такие удачные результаты на конкурсе, самое время наоборот продолжать работать, самое время для новых проектов! — поделилась с сайтом «Первый областной» Александра Карабешкина.

Напомним, Александра Карабешкина прошла в финал «Славянского базара» вместе с 14 музыкантами из разных стран. Девушка готовилась к фестивалю с 18 апреля, однако сильно не нервничала, ведь Саша — опытный участник масштабных конкурсов. Девушка претендовала на выступления в «Новой волне», на «Евровидении», а также стала участницей нового шоу «Песни» на телеканале ТНТ. В составе коллектива Elen’s group девушки прошли отборочный тур.