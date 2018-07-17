Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.26 -0.03 72.8 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинскую певицу назвали «Славянской надеждой» на международном музыкальном фестивале

Челябинскую певицу назвали «Славянской надеждой» на международном музыкальном фестивале

Исполнительнице вручили приз от президента Беларуси.
сегодня в 19:32
  |  Культура

Исполнительница из Челябинска Александра Карабешкина блестяще показала себя на фестивале «Славянский базар». Девушка представляла всю Россию на международном конкурсе. Жюри оценило мастерство исполнения романсов и поп-хитов певицей и присудило ей специальный приз президента Беларуси Александра Лукашенко «Славянская надежда». Также Саше Карабешкиной присвоили специальную премию Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Я очень-очень обрадовалась, так как вместе со спецпризом, мне присвоили звание лауреата. Так я стала призером конкурса. И так же мне вручили второй специальный приз, от президента Беларуси. Каждый приз — это два больших кубка, а также дипломы. Теперь не знаю, как везти все в Челябинск. На фестивале я выступила 3 раза: в первый раз в полуфинале, следующие два выступления — уже в финале «Славянского базара». — рассказала сайту «Первый областной» Александра Карабешкина.

Девушка не намерена отправляться в отпуск после удачного выступления на международном конкурсе. Саша Карабешкина рассказала, что сейчас едет в Крым на день Военно-морского флота. Челябинская певица будет выступать там.

Когда происходят такие удачные результаты на конкурсе, самое время наоборот продолжать работать, самое время для новых проектов! — поделилась с сайтом «Первый областной» Александра Карабешкина.

Напомним, Александра Карабешкина прошла в финал «Славянского базара» вместе с 14 музыкантами из разных стран. Девушка готовилась к фестивалю с 18 апреля, однако сильно не нервничала, ведь Саша — опытный участник масштабных конкурсов. Девушка претендовала на выступления в «Новой волне», на «Евровидении», а также стала участницей нового шоу «Песни» на телеканале ТНТ. В составе коллектива Elen’s group девушки прошли отборочный тур.

Общество
Баскова пригласили в хоккей, а Пьеху — на музыкальный баттл в День Металлурга
вчера в 17:47
Баскова пригласили в хоккей, а Пьеху — на музыкальный баттл в День Металлурга
Культура
Музыкальная комедия возродит татарский народный театр на Южном Урале
08.06.2018
Музыкальная комедия возродит татарский народный театр на Южном Урале
Общество
Масштабный музыкальный фестиваль состоится на Урале
20.05.2018
Масштабный музыкальный фестиваль состоится на Урале
Культура
Смотрите на 1obl. tv праздничное открытие фестиваля классической музыки «Кармен»
06.05.2018
Смотрите на 1obl. tv праздничное открытие фестиваля классической музыки «Кармен»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»
сегодня в 19:58
Ведущий с врожденным актерским талантом принял участие в проекте «Лица»
Происшествия
Двухмесячный малыш скончался на Южном Урале
сегодня в 19:54
Двухмесячный малыш скончался на Южном Урале
Культура
Челябинскую певицу назвали «Славянской надеждой» на международном музыкальном фестивале
сегодня в 19:32
Челябинскую певицу назвали «Славянской надеждой» на международном музыкальном фестивале
Происшествия
Эмигрантка из США найдена мертвой после продажи авто в Магнитогорске
сегодня в 18:23
Эмигрантка из США найдена мертвой после продажи авто в Магнитогорске
Общество
Дыни на челябинских рынках оказались самыми вредными
сегодня в 18:19
Дыни на челябинских рынках оказались самыми вредными
Общество
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 только в «Билайн»
сегодня в 18:04
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 только в «Билайн»
Общество
ЮУ КЖСИ претендует на 2 миллиарда госгарантий для строительства доступного жилья
сегодня в 17:48
ЮУ КЖСИ претендует на 2 миллиарда госгарантий для строительства доступного жилья
Общество
Футбольный флешмоб подарил особенным детям поездку в лагерь
сегодня в 16:33
Футбольный флешмоб подарил особенным детям поездку в лагерь
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6