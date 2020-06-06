Ростуризм переходит в подчинение Правительству РФ

Соответствующий Указ подписал глава государства.

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Ростуризм перешёл в прямое подчинение Правительства Российской Федерации. Как говорится в официальном документе, это сделано в целях развития туристской индустрии и совершенствования государственного управления в сфере туризма. Соответствующий Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет Правительство Российской Федерации»,— говорится в документе.

Также агентству переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, а также по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в РФ. Кроме того, за деятельностью туроператоров и объединением туроператоров в сфере выездного туризма установлен государственный надзор.

Напомним, до 2018 года Ростуризм находился «под крылом» министерства культуры РФ, а затем был передан министерству экономического развития.