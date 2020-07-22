Российские туристы получат деньги за путешествия внутри страны

Инициативу подготовили в рамках программы развития внутреннего туризма.

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Путешествующие внутри страны российские туристы будут получать компенсацию затрат по турам в виде кэшбека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.



Также о данной мере поддержки сегодня, 22 июля, в Госдуме рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабинета министров, выступая с отчётом о работе правительства за прошлый год отметил, что на развитие внутреннего туризма будет выделено 15 миллиардов рублей. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов тем, кто решит отдохнуть внутри страны.

«Суть стимулирующей акции — денежный кэшбек на карту туриста при покупке тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплате банковской картой платежной системы „МИР“. Тур, по условиям акции, должен включать перевозку и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле»,— рассказали «Первому областному» в ассоциации туроператоров России.

Тур или круиз должен быть приобретен на сайте туроператора и оплачен онлайн — картой платежной системы «МИР». Кэшбек можно будет получить только при этих условиях. При покупке тура стоимостью от 25 000 до 50 000, на карту вернется от 5 000, при покупке тура от 50 000 до 75 00 — 10 000, свыше 75 00 — 15 000.

Кэшбек предусмотрен для турпакетов длительностью не менее 5 дней на поездки с 15 августа по 20 декабря в 44 региона страны, в число которых входит и Челябинская область. При этом, как сообщили в ассоциации туроператоров, сроки поступления кэшбека на карту не оговорены.