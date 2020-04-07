Роструд объяснил, как начислят заработную плату за нерабочие дни

Двойная оплата за работу в данный период не предусмотрена.

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Роструд объяснил, как будет начисляться заработная плата россиянам, работающим с 4 по 30 апреля. Двойной оплаты за трудовую деятельность в нерабочие дни не предусмотрено, сообщают РИА Новости, ссылаясь на Роструд.

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — цитирует пресс-службу Роструда ведомство.

Работодатель обязан оплатить оплатить нерабочие дни тем, кто получает оклад, в полном размере. Те, кто работает сдельно, получат выплаты, которые будут определены локальными нормативными актами работодателя.