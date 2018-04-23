/ Рост цены на проезд в маршрутках опровергла администрация Челябинска

Совместное решение не принималось.

Информация об очередном повышении цены на проезд в маршрутке возмутила челябинцев. По непроверенным данным, перевозчики хотят брать от 30 до 35 рублей за проезд, что на 10 рублей дороже нынешней цены билета. Якобы к такому решению пришли на совещании перевозчиков с городскими властями. Но администрация эту информацию опровергла.

Муниципалитет не устанавливает цены на маршрутные такси. Вопрос такой даже не обсуждался. Мы обсуждаем другие вопросы по транспорту. Смотрим резервы муниципального транспорта. Сегодня они реализованы. Все равно он является убыточным, в основном за счет льгот, которые мы даем жителям. Эту ситуацию мы пересматривать не намерены, но мы смотрим экономику предприятий. — рассказал сайту «Первый областной» председатель челябинской Гордумы Станислав Мошаров.

Напомним, в ноябре 2018 года проезд в маршрутках увеличился с 23 до 25 рублей, а за полгода до этого с 20 до 23. Сговора в произошедшем не увидели. Ситуацию оставили без изменений.