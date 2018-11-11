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/ Огурцы и молоко стали дороже в ноябре

Огурцы и молоко стали дороже в ноябре

В следующем месяце прогнозируют рост цен на цитрусовые.
сегодня в 11:57
  |  Общество

За начало ноября заметно подорожали некоторые товары. Изменения ценников отследила служба Росстат. Так, в среднем по России огурцы, лук и картофель подорожали на целый рубль. Выросла цена и на замороженные куры и рыбу — на 30 и 40 копеек соответственно. Даже молоко стало дороже, правда, всего на 10 копеек.

Ближе к новому году также начнут дорожать цитрусовые. Большинство людей все-таки отдает предпочтение сезонным фруктам. Сейчас покупают хурму, виноград, до этого — бахчевые. Апельсины, лимоны пока особым спросом не пользуются. — сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Института аграрного маркетинга Елену Тюрину.

Покупателям следует обратить внимание на вареную колбасу, сливочное масло и сычужные сыры. Цена на них стала ниже на несколько копеек.

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