/ Огурцы и молоко стали дороже в ноябре

В следующем месяце прогнозируют рост цен на цитрусовые.

За начало ноября заметно подорожали некоторые товары. Изменения ценников отследила служба Росстат. Так, в среднем по России огурцы, лук и картофель подорожали на целый рубль. Выросла цена и на замороженные куры и рыбу — на 30 и 40 копеек соответственно. Даже молоко стало дороже, правда, всего на 10 копеек.

Ближе к новому году также начнут дорожать цитрусовые. Большинство людей все-таки отдает предпочтение сезонным фруктам. Сейчас покупают хурму, виноград, до этого — бахчевые. Апельсины, лимоны пока особым спросом не пользуются. — сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Института аграрного маркетинга Елену Тюрину.

Покупателям следует обратить внимание на вареную колбасу, сливочное масло и сычужные сыры. Цена на них стала ниже на несколько копеек.