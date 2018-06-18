/ Нового руководителя Управления транспорта представили в администрации Челябинска

Роман Болотов ушел в отставку.

Сегодня, 18 июня, стало известно о кадровых перестановках в Управлении транспорта Челябинска. Должность руководителя городского ведомства покинул Роман Болотов. Решение уйти из структуры он принял спустя два года работы.

Роман Александрович Болотов написал заявление и ушел с должности руководителя Управления транспорта Челябинска. Исполняющим обязанности будет Максим Викторович Кичеев. Долгое время он работал в Управлении внутренних дел, с прошлого года работает в Управлении транспорта. С сегодняшнего дня исполняет обязанности начальника Управления транспорта. — представил нового руководителя глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Максим Кичеев вступил в должность 18 июня. В первый свой рабочий день в должности руководителя он выступил на аппаратном совещании в мэрии.

За предыдущее время был проведен мониторинг, был выявлен ряд нарушений, сейчас ведется претензионная работа для их устранения. Все остальное в рабочем режиме. — начал с доклада в новой должности Максим Кичеев.

Напомним, до назначения в Управление Роман Болотов занимал пост заместителя мэра Златоуста, курировал экономику и инвестиционные программы, а также был заместителем главы Центрального района Челябинска.