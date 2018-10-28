/ Рост цен на сахар выявили в российских магазинах

Товар среди социально значимых продуктов.

В магазинах повысился спрос на сахар. Сообщается, что жители разных регионов России, в том числе Челябинской области, покупают товар, заметив рост цен на него. Как говорит РБК, с середины сентября действительно начала расти цена на сахар — оптовая. Это стало неожиданностью. Одна из возможных причин — низкий урожай сахарной свеклы.

По информации Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены на сахар в октябре выросли на 17,6%, до 42,7 рублей за 1 килограмм. Впрочем, по сравнению с октябрем прошлого года цены выросли только на 5%. Данные Росстата свидетельствуют о том, в сентябре розничные цены на сахарный песок были ниже, чем год назад: 41,1 рублей против 42,6 рублей за 1 килограмм. — сообщает РБК.

Отметим, что сахар находится в списке социально значимых продуктов вместе с яйцами, хлебом, молоком, морковью, яблоками, мясом и рыбой.