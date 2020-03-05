На 20% больше новых домов сдадут в этом году в Челябинской области

Рост объемов ввода жилья в регионе обсудили Владимир Якушев и Алексей Текслер.

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Министр строительства Российской Федерации Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В рамках встречи рассмотрели вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Чистая вода» и «Экология» на Южном Урале.

Глава региона рассказал о темпах ввода строительства.

«Перед нами стоит серьезная задача: рост объемов ввода жилья. В прошлом году мы ввели около 1,5 миллионов, на этот год у нас более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров, рост почти на 20%. С коллегами мы вчера собирались, присутствовали строители, соцблок чиновников, ответственных за стройку. Обговорили комплекс мероприятий, которые необходимо сделать. Есть вещи, напрямую связанные со стройкой, есть вопросы платежеспособного спроса, других стимулирующих мер», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор Челябинской области рассказал, что регион собирается опередить намеченные планы по расселению аварийного жилья.

«По аварийному жилью: мы выделяем дополнительные средства к федеральным и у нас превышение по показателям по нацпроекту достаточно существенное. Планы, которые поставили — завершить к 2023 году переселение жителей домов, которые признали аварийными до 2017 года. Намерены реализовать ее раньше и выступать с инициативой двигаться дальше», — отметил глава региона.

Кроме того, в рамках встречи обсудили возможность участия Челябинской области в новой программе Минстроя РФ «60+». Она предполагает, что коммунальная инфраструктура с износом свыше 60% будет модернизирована за счет федерального финансирования.