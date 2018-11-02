/ Цены на аптечные препараты в 2019 году могут вырасти на 10%

Подорожание лекарств обусловлено ростом курса зарубежных валют

Подорожание лекарств на 10% грядет на начало 2019 года, сообщает газета «Известия» информацию Аптечной гильдии. Это некоммерческая отраслевая организация, созданная крупными фармацевтическими сетями.

Рост обусловлен использованием зарубежных компонентов, изменением курса рубля и рядом других факторов. Росстат зафиксировал повышение цен на медикаменты на 2,9% процентов с декабря прошлого года, тогда как курс доллара вырос на 13,9%, а курс евро — на 10,6%.

Значительный скачок курса произошел еще летом, но тогда цены на лекарства не выросли, поскольку у дистрибьюторов были запасы препаратов. Сейчас же склады почти пустые. Пополнение запасов начнется в конце года. — рассказала газете «Известия» глава Аптечной гильдии Елена Неволина.

Поскольку в российских препаратах используют импортные компоненты, цены на них тоже могут подняться. Единственный способ избежать повышения — укрепление позиций рубля.

Также на рост цен может повлиять повышение НДС до 20%: у фармакологических компаний вырастут счета на услуги, электричество и многое другое.

Ещё одним фактором повышения расценок станет обязательная с 2020 года маркировка. Она будет выглядеть как двухмерный код, по которому можно будет узнать дату и место выпуска лекарства, отсканировав его.

Весь следующий год производители будут закупать оборудование для маркировки. Все затраты войдут в конечную стоимость. — рассказал «Известиям» Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma.

Единственная категория, которую, скорее всего, не коснется повышение цен — это жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них регулируются государством.