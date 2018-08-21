/ Дополнительный отпуск и скидки в аптеках хотят ввести для россиян старшего возраста

Бонусы будут актуальны при изменении пенсионного законодательства.

Для россиян предпенсионного возраста хотят ввести больше бонусов. Понимая, что человеческий организм в принципе становятся слабее из-за приближающейся старости, депутаты предложили давать работникам за несколько лет до пенсии дополнительный оплачиваемый законный отпуск. Провести его россияне смогут в санатории: еще одна инициатива — выделение путевок трудящимся.

На сегодняшний день у нас полностью отсутствует санаторно-курортное лечение. Механизм этот был утерян, разрушен через приватизацию. На сегодняшний день базы, технической возможности для этого необходимого механизма восстановления трудовой активности граждан нет, поэтому наше внимание должно быть на это сориентировано. — озвучил идею зампредседателя Костромской областной думы Иван Богданов.

Кроме того, работающим гражданам предпенсионного возраста предлагают выделить несколько дней отдыха в год на прохождение диспансеризации. Если необходимо повышение квалификации или переобучение, работодателей просят отправить своих сотрудников в так называемый учебный отпуск.

Скидки в аптеках и продуктовых магазинах предлагают делать не для обладателей пенсионного удостоверения, а для женщин с 55 лет и для мужчин с 60. Даже если они еще трудятся, не откажутся приобрести лекарства и продукты по сниженной цене. То же касается тарифов ЖКХ. Предполагается, что сохранятся льготы по возрасту.

Главной инициативой на сегодня является сохранение возраста для получения накопительной части пенсии. Он прописан в заключенных договорах: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Изменения будут актуальны, когда вступит в силу законопроект об изменении пенсионного законодательства. Сейчас принимаются все региональные инициативы и поправки. Их потом рассмотрят депутаты.