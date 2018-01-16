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Челябинская область кормит жителей собственными яйцами, несколькими видами мяса и птицы

Сельхозпроизводство в регионе возросло благодаря эффективной господдержке.
сегодня в 18:08
  |  Общество

Специалисты региональной контрольно-счетной палаты по итогам проверки отметили значительную долю господдержки в развитии сельскохозяйственного производства. Эффективное применение мер поддержки агропромышленного комплекса способствовало его росту. В результате Южный Урал лидирует в УрФО по производству мяса всех видов, свинины и птицы, куриных яиц и позволяет обеспечить жителей региона необходимыми продуктами.

Челябинская область сегодня стоит в одном ряду с другими аграрными регионами страны, кормит южноуральцев качественными разнообразными продуктами, ежегодно на территории области реализуются новые инвестиционные проекты в агросфере. Появляются новые наукоёмкие высокотехнологичные производства, как в сельском хозяйстве, так и в пищевой промышленности. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что в 2017 году в агропромышленном комплексе достигнут рост ряда показателей. По предварительным данным, производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах увеличилось на 12 тысяч тонн, производство свинины — на 7 тысяч тонн, производство яиц — на 5,4%, общий вылов рыбы составил 4,8 тонн, что на 85 тонн больше 2016 года.

Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу. Ежегодно господдержка сельскохозяйственного производства, социальных программ села увеличивается. Эта работа будет продолжена в будущем. — подвел итог глава региона.

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