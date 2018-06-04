/ Снегири вернулись в южноуральские города в первый месяц лета

Птицы осваиваются среди цветущих деревьев.

Несмотря на календарное лето, природа не спешит радовать южноуральцев теплом. Даже дикие представители фауны это поняли. В города вернулись снегири. Зимних птиц видели в Трехгорном и Челябинске. Они прекрасно себя чувствуют, качаясь на ветках цветущих деревьев, а чуть превышающая 10 градусов температура позволяет птицам комфортно жить в городах.

Любоваться ими можно только зимой, а летом их просто невозможно увидеть, ведь они меняют свой окрас, становятся менее разноцветными и полностью погружаются в заботу о своём птичьем потомстве. — рассказала увидевшая снегиря жительница Трехгорного Александра Лобанова.

Отметим, что снегири действительно не перелетные птицы, но в города приходят именно зимой. Летом они обитают в лесах, питаясь ягодами, плодами и семенами.