/ Челябинской мясоперерабатывающей компании запретили поставлять кур в страны ЕАЭС

Полуфабрикаты оказались заражены.

Региональный Россельхознадзор ввел запрет на поставку мяса птицы для южноуральского производителя. «Уральская мясная компания» больше не может поставлять кур в страны Евразийского экономического союза. В полуфабрикатах были выявлены бактерии Listeria monocytogenes, негативно влияющие на селезенку и печень.

11 мая Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о выявлении несоответствий продукции животного происхождения, произведенной на территории Российской Федерации предприятиями, включенными в реестр Таможенного Союза. Нахождение компании в реестре означает наличие возможности экспортных поставок в страны-члены ЕАЭС. Согласно действующим правилам, Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Отметим, что еще одно челябинское предприятие сейчас находится под усиленным контролем. Подозрения вызвала вареная колбаса, в которой выявили сульфитредуцирующие клостридии. Они вызывают клостридиоз — острую инфекцию, проявляющуюся в диарее, колите, общей слабости, обезвоживании.