/ Оливье в 2018 году дорого обойдется для россиян

Стоимость продуктов главного новогоднего блюда увеличилась на 4%.

Самое популярное блюдо на новогоднем застолье в России подорожало за 2018 год. Средняя цена на оливье для семьи из 4 человек — 325,3 рубля, сообщает газета « Известия ».

В 2017 году стоимость салата составляла 311,83 рубля. За год подорожали все продукты, входящие в состав оливье, кроме картофеля. Сильнее всего цены поднялись на морковь — на 14%, а также куриные яйца — на 12,5%. Стоимость остальных продуктов тоже увеличилась, но не так существенно (не более 5%).

А вот цена на селедку под шубой практически не изменилась, хотя цена на сельдь снизилась на 6%. Это обусловлено тем, что овощи, которые составляют большую часть салата, — подорожали. Например, свекла стала дороже на 25%.

А в декабре цена на оба салата может подняться еще больше, поскольку поднимется цена на овощи. На прилавках магазинов будут выставляться либо тепличные, либо импортные овощи.