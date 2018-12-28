/ Как правильно выбрать красную икру, рассказали в Роспотребнадзоре

Специалисты знают, в чем отличие настоящего деликатеса от искусственного.

Красная икра — деликатес, который принято подавать на новогодний стол. Однако лакомство достаточно сложно выбрать. Роспотребнадзор дал несколько простых советов, которые гарантируют покупку вкусной икры и последующее наслаждение ей.

Первое и главное правило: икру покупают только в магазинах. Никаких рынков и продавцов с рук, они не дадут гарантии качества. Второе: обязательна проверка этикетки, на ней должна быть информация о том, из какой рыбы изъяли икру, а также даты изготовления и фасовки. На жестяной банке обязательна маркировка с датой изготовления, словом «ИКРА», номером завода-изготовителя, номером смены, а также индексом рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри.

Не стоит покупать икру, в составе которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). С 2008 года ее использование в консервации икры запрещено. Важно обратить внимание и на целостность упаковки и крышки. Она должна быть не вздутой, внутри икра должна полностью заполнять банку.

Открыв банку, можно проверить икру еще несколькими способами:

мелкие, рассыпчатые икринки без трещинок — признак натурального продукта;

натуральные икринки лопаются от небольшого сжатия. Для того, чтобы лопнуть искусственную икринку, потребуется больше усилий;

в горячей воде натуральная икра должна побелеть и опуститься на дно. Искусственная же растворится.

Если в случае приобретения красной икры у вас возникли сомнения в ее качестве и безопасности, обращайтесь в территориальное Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем. — сообщили сайту «Первый областной» в Роспотребнадзоре.

Хранить лакомство нужно при той температуре и в те сроки, которые указаны на упаковке. Из жестяных банок для того, чтобы увеличить срок хранения, икру лучше переложить в сухую стеклянную емкость.