/ Налог на сладкое: газировка в России подорожает

Проект «Укрепление общественного здоровья», входящий в нацпроект «Демография», курируется Минздравом. Его цель — увеличение продолжительности жизни Россиян.
Предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями. — прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
На данный момент в России более 2 миллионов человек страдают ожирением. Акциз на сладкие газированные напитки может помочь в отказе от сладкого, что поспособствует переходу населения на правильное питание.