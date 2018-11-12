/ Налог на сладкое: газировка в России подорожает

Такая мера должна способствовать переходу граждан на правильное питание и снижению потребления сахара.

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на сладкие газированные напитки. В результате этого они могут подорожать на 20%, сообщает газета « Известия ».

Проект «Укрепление общественного здоровья», входящий в нацпроект «Демография», курируется Минздравом. Его цель — увеличение продолжительности жизни Россиян.

Предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями. — прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На данный момент в России более 2 миллионов человек страдают ожирением. Акциз на сладкие газированные напитки может помочь в отказе от сладкого, что поспособствует переходу населения на правильное питание.