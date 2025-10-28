Россию на конкурсе красоты в Китае представит модель из Башкирии

19-летняя Алина Фархутдинова поборется за титул «Мисс Дружба народов Интернешнл — 2025»

Жительница Башкирии Алина Фархутдинова представит Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Дружба народов Интернешнл — 2025», сообщает Башинформ.ру. Конкурс проходит в Китае с 15 октября по 5 ноября. Девушка ранее получила титул «Краса Башкортостана — 2023» и работает в уфимском модельном агентстве.

Как сообщила руководитель агентства Луиза Закирьянова, 19-летняя Алина совмещает модельную карьеру с обучением в вузе. Она учится на втором курсе, владеет английским и испанским языками, изучает арабский и китайский.

Помимо успехов в модельном бизнесе, девушка работает тренером по эстетической гимнастике. Летом 2025 года она одержала победу на международном конкурсе Miss Glam World в Индии, что стало важным этапом в ее карьере.

Конкурс «Мисс Дружба народов Интернешнл — 2025» собрал участниц из 60 стран. В программу мероприятия входят визиты в пять китайских городов и традиционные конкурсные этапы: «Мисс талант», «Лучший национальный костюм» и «Мисс бикини».