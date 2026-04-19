Очень тепло и сухо будет в Челябинской области в понедельник, 20 апреля

Влияние на погоду антициклона сохраняется

В понедельник, 20 апреля, воздух в Челябинской области прогреется до +19 градусов. Сохранится облачная погода, но осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +6 градусов, днем потеплеет до +17. Облачно с прояснениями, без дождя. Ветер слабый южного направления, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.

По области в отдельных районах в ночные часы может похолодать до −3 градусов, в целом градусники покажут +2...+7. Днем синоптики обещают прогрев до +14...+19 градусов. Преимущественно облачно, осадков быть не должно. Ветер южный, 2—7 метра в секунду с порывами до 12 метров в секунду.