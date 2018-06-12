/ Сын известного писателя и киргизский дипломат Аскар Айтматов приехал в Челябинск

Почетный гость дал интервью телеканалу ОТВ.

Аскар Айтматов посетил южноуральскую столицу в рамках мероприятия «Дни киргизской культуры на Южном Урале», посвященного 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Историк-востоковед, экс-министр Иностранных дел Киргизской Республики принял участие в выставках и экскурсиях, а также — в просмотре фильмов по произведениям отца и специальном круглом столе. После этого он рассказал корреспонденту ОТВ о развитии киргизской культуры, гуманизме и Нобелевской премии.

Аскар Айтматов поделился своим мнением о пути движения национальной культуры через творчество Чингиза Айтматова, рассказал об идеях гуманизма в произведениях отца, поведал о его государственных наградах СССР и многом другом. — поделился корреспондент программы «Наше Утро».

Подробности — в программе «Наше Утро» в эфире телеканала ОТВ. Начало — в 7:00.

Чингиз Айтматов — киргизский и русский писатель, народный писатель Киргизской ССР, народный писатель Казахстана, Герой Киргизской Республики, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР. В числе самых популярных произведений — «Плаха», «Белый пароход», «Первый учитель».