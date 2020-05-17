Большинство российских ВУЗов не будут повышать стоимость обучения в 2020 году

Также Минобрнауки рекомендовало университетам предоставлять студентам рассрочки на оплату обучения.

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Российские ВУЗы не будут поднимать стоимость обучения в 2020 году. Кроме того, университетам рекомендовано предоставлять студентам рассрочки на оплату обучения. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«С учётом всех обстоятельств было принято оптимальное решение, которое поддержало большинство университетов, сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, о неиндексации стоимости обучения»,— сказал Валерий Фальков.

Также он добавил, что этот вопрос обсуждался с президиумом Российского союза ректоров.

Кроме того, глава Минобрнауки добавил, что всем ВУЗам рекомендовано по возможности предоставлять студентам максимальные рассрочки на оплату обучения, и уже сейчас университеты сами принимают определённые решения, глядя на сложившуюся ситуацию.

«Определённые принципы установки цены за обучение будет определять Минобрнауки, ВУЗ не сможет выставить произвольную стоимость»,— добавил Фальков.

Напомним, ранее глава Минобрнауки уже рекомендовал всем университетам не поднимать цены на обучение. По его словам, такое решение позволит защитить все стороны образовательного процесса.