Российских туристов вывезут из Антальи в Екатеринбург и Казань

Предварительная дата вывоза — 21 апреля.

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Россияне, оставшиеся в период пандемии коронавирусной инфекции в турецкой Анталье, будут возвращены на родину предположительно 21 апреля 2020 года. Вывозить граждан РФ в Казань и Екатеринбург будут рейсы «Уральских авиалиний», передаёт ТАСС.

На данный момент в Минкомсвязи сообщают, что вылет рейса №SVR3766 Анталья — Екатеринбург запланирован на 21 апреля в 13:00 по местному времени, а рейс №SVR363 Анталья — Казань последует часом позже — в 14:00.

«Перелет в Екатеринбург возможен только для граждан Российской Федерации, которые живут в Уральском федеральном округе, в Казань — для проживающих в Приволжском федеральном округе»,— уточняют в ведомстве.

Кроме того, если возвратный билет на рейс любой российской авиакомпании не был сдан, то перелёт будет бесплатным. В остальных случаях пассажирам придётся заплатить.

Напомним, для того, чтобы вернуться на родину, российским туристам, находящимся за рубежом, необходимо заполнить специальную анкету на сайте «Госуслуг». Именно по этим анкетам Минкомсвязи РФ формирует списки желающих вернуться и назначает рейсы.

Напомним, сегодня ночью 49 российских туристов прибыли в екатеринбургский аэропорт из Таиланда. Их разместили в обсерваторе в Челябинской области на 14-дневную обязательную самоизоляцию.