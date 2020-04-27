Девять южноуральцев вернулись на родину из ОАЭ

Самолет с туристами приземлился в Екатеринбурге вечером 26 апреля.

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В международный аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге вечером 26 апреля приземлился борт с туристами из Объединенных Арабских Эмиратов. Места в самолете также были зарезервированы и для 21 южноуральца. Но прилетели лишь 9 человек.

И по уже установленным правилам работы, их сразу встречали бригады медиков, которые обследовали прибывших и отправили прямиком в обсерватор.

При этом одна беременная женщина из Челябинской области приняла решение остаться на обсервацию в Екатеринбурге.

«8 южноуральцев приняли решение вернуться в регион, их в аэропорту встретили бригады министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и с сопровождением ГИБДД доставили в пункт временного размещения — санаторий „Изумруд“», — отметили в правительстве Челябинской области.

К слову, ранее планировалось разместить туристов в санатории «Сосновая горка» на берегу озера Еловое. Теперь же обязательный 14-дневный карантин они проведут в челябинском «Изумруде», где уже некоторое время находятся туристы, прибывшие из Таиланда и Турции.